Il TEMPO si addormenta ma si sta solo riorganizzando!

Le carte parlano da sole. Il vortice polare troposferico si è ricompattato e tutto il freddo se lo tiene stretto alle alte latitudini. C'è poi da considerare il fatto che, come sempre in tutto l'emisfero nord, dove va a piazzarsi l'unico vero e potente anticiclone? Ma sull'area mediterranea naturalmente, come si evince da questa mappa che fotografa perfettamente quanto esposto:

Non dobbiamo pensare però di trascinarci così sino ad aprile, ma solo per alcuni giorni, infatti il tempo si sta solo prendendo una pausa, ma tutto quel freddo al polo in qualche modo dovrà sfogarsi verso sud nel momento in cui il vortice polare deciderà di ridimensionare fisiologicamente la sua attività.

Aspettiamoci dunque alcuni cambiamenti, non prima però di domenica 7 marzo, sino a venerdì 5 infatti le mappe probabilità prevedono la persistenza dell'anticiclone, anche forte, in una percentuale pari al 65% che i valori tocchino addirittura una pressione al suolo superiore ai 1030hPa, come si vede qui sotto:

Nei giorni successivi la corrente da ovest dovrebbe riuscire a ridimensionare questa struttura anticiclonica, favorendo l'inserimento di treni di perturbazioni che, inizialmente magari coinvolgeranno essenzialmente il centro Europa e solo marginalmente l'Italia, ma che in seconda battuta potrebbero inserirsi nel Mediterraneo con maggiore incisività, provocando precipitazioni.



Ecco il tentativo previsto per domenica 7 marzo:

Il vortice polare resterebbe compatto ma quell'ovalizzazione consenterebbe qualche ondulazione favorevole a portare qualche onda perturbata ad avvicinarsi all'Italia. Ce lo dice anche la mappa delle probabilità di precipitazioni prevista per domenica 7 marzo: solo un 25-30% ma comunque un segnale di cambiamento non trascurabile:

E i grandi ritorni tardivi del freddo? Dove sono finiti? Sono sempre possibili per carità, ma al momento oggi risultano molto meno "gettonati" dai modelli, che optano invece per queste opzioni occidentali classiche.



RIASSUMENDO

-sino a venerdi 5 marzo ben pochi cambiamenti e anticiclone ben saldo con tempo buono (attendibilità 65-70%)

-da domenica 7 marzo possibili cambiamenti da ovest (attendibilità 25-30%)