Il riscaldamento globale porterÃ  indirettamente INVERNI piÃ¹ FREDDI in Italia ed Europa?

I cambiamenti climatici possono anche influenzare la circolazione atmosferica e i modelli meteorologici in modi complessi e variabili. Ci sono alcune teorie che suggeriscono che il riscaldamento globale potrebbe alterare la circolazione atmosferica in modo tale da provocare eventi meteorologici insoliti, come l'afflusso di aria fredda su alcune regioni europee e del Mediterraneo durante l'inverno.



Questo fenomeno è spesso indotto da un "riscaldamento stratosferico improvviso" e può portare a un raffreddamento temporaneo con eventi nevosi anche rilevanti ed ondate di freddo rilevanti.

Tuttavia, va notato che questo non rappresenta un raffreddamento a lungo termine e non è una tendenza climatica generale.

Certamente, i riscaldamenti stratosferici improvvisi (RSI), noti anche come "Sudden Stratospheric Warmings" in inglese, sono eventi meteorologici complessi che possono avere impatti significativi sulla circolazione atmosferica e sulle condizioni meteorologiche anche in troposfera, inclusi effetti di raffreddamento durante l'inverno.

Ecco come funzionano in sintesi:

Stratosfera: La stratosfera è uno strato dell'atmosfera sopra la troposfera, dove si trovano la maggior parte dei sistemi meteorologici. La stratosfera contiene l'ozono, che assorbe la radiazione solare e rilascia calore. Durante un RSI, una parte della stratosfera si riscalda notevolmente in modo improvviso.

Cambiamento della circolazione stratosferica: Questo riscaldamento improvviso altera la circolazione stratosferica, influenzando il cosiddetto vortice polare stratosferico. Il vortice polare stratosferico è un flusso circolare di aria fredda che circonda il polo, e il suo indebolimento o distorsione può avere effetti a cascata.

Effetti sulla troposfera: Gli effetti di un RSI si propagano talvolta dalla stratosfera alla troposfera, dove si trova il nostro tempo quotidiano. L'indebolimento del vortice polare stratosferico può influenzare la circolazione atmosferica a livello del suolo. Questo può portare a un'espansione dell'alta pressione o a un abbassamento delle basse pressioni in alcune regioni.

Raffreddamento invernale: In alcune situazioni, questo cambiamento nella circolazione può portare a un'espansione di aria fredda da regioni polari o da elevate latitudini verso le medie latitudini, portando a ondate di freddo invernale in alcune parti del mondo.

Va notato che non tutti i RSI portano a ondate di freddo invernale, e gli effetti possono variare notevolmente in base alle condizioni specifiche. Inoltre, non è ancora completamente compreso come e perché si verificano i RSI, anche se le ricerche scientifiche continuano a indagare su questo fenomeno.

Gli scienziati stanno ancora studiando le cause precise dei riscaldamenti stratosferici improvvisi (RSI) e non esiste ancora un consenso completo su cosa li inneschi. Tuttavia, alcune delle principali ipotesi che sono state avanzate includono:

Onde di Rossby: Un'ipotesi comune è che le onde di Rossby nell'atmosfera terrestre possano contribuire agli RSI. Le onde di Rossby sono onde ondulate nella circolazione atmosferica che si verificano a livelli diversi dell'atmosfera. Quando queste onde si intensificano e si propagano verso l'alto dalla troposfera alla stratosfera, possono causare una destabilizzazione del vortice polare stratosferico e innescare un RSI.

Forzante troposferica: Cambiamenti nei modelli atmosferici nella troposfera (il livello più basso dell'atmosfera) possono influenzare la stratosfera. Ad esempio, eventi meteorologici estremi nella troposfera, come l'espansione di alta pressione o eventi El Niño, possono avere impatti a monte sulla stratosfera.

Attività solare: Alcune ricerche hanno suggerito che l'attività solare potrebbe giocare un ruolo nei RSI. Il ciclo solare, che comporta variazioni nell'attività del sole, potrebbe influenzare la stratosfera e contribuire a RSI.

Variabilità intrinseca: L'atmosfera è un sistema complesso e dinamico, e la variabilità atmosferica intrinseca può portare a RSI senza cause esterne evidenti.

Va notato che spesso un RSI è scatenato da una combinazione di questi fattori anziché da una singola causa. Gli scienziati continuano a condurre ricerche per comprendere meglio questi eventi e le loro cause, poiché la loro previsione e comprensione sono importanti per la meteorologia e la climatologia.



L'idea che il riscaldamento globale possa invece bloccare almeno parzialmente la Corrente del Golfo con conseguenti inverni gelidi in Europa è una teoria esposta in molte occasioni ormai da oltre un trentennio, ma non sta trovando finora alcuna conferma concreta nei fatti.

L'effetto "feedback" insomma, cioè un meccanismo che da un'azione ne scateni una uguale e contraria per il momento NON si è ancora messo in moto.