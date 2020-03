I "giorni andati" e il TEMPO che verrà

Torneremo mai a scuola?

E' una domanda che nasconde una drammaticità profonda, anche se pronunciata con l'innocenza la spontaneità di un bambino. Me l'ha posta mio figlio nel silenzio del soggiorno di casa, nel primo mattino di ieri.



La risposta è stata chiaramente rassicurante, anche se non banale, ma questa overdose di informazione sul coronavirus ha finito per lavorare in profondità e ora siamo tutti più spaventati. Nei giorni scorsi arrivavano molti video divertenti, che ironizzavano sul covid-19, ora ne arrivano sempre meno, segno che il livello di preoccupazione si è alzato.



Le privazioni sono aumentate giorno dopo giorno, specie qui al nord, e ora non è più sicuro nemmeno passeggiare: la frase più inquietante è proprio quella che abbiamo ascoltato migliaia di volte nei films: "uscite solo in caso di stretta necessità" ma paradossalmente anche quella che dovrebbe rassicurarci appartiene ad un mondo che non è reale, ma appunto cinematografico: quel "andrà tutto bene", probabilmente inquieta ancora di più, perché ci ricorda soldati in punto di morte falsamente rassicurati con l'aggiunta di un'altra frase storica che appartiene completamente al mondo del cinema: "te la caverai".



Manca solo il coprifuoco e di fronte ad un virus che è capace di uccidere non è escluso che possa arrivare nelle prossime settimane. Quanto stridono certe pubblicità in tv che mostrano ancora tavole imbandite, tanti ospiti, brindisi e persone allegre e festanti, sembrano "i giorni andati" che molti ricorderanno essere il primo episodio della saga del genere catastrofico di successo mondiale: "the walking dead", anche lì un virus ha sterminato gran parte del genere umano, ma i morti diventano zombie e i pochi sopravvissuti devono fare i salti mortali per sopravvivere.



I giorni andati sono quelli in cui ancora la situazione sembrava sotto controllo e che non sarebbero tornati chissà per quanto, probabilmente mai nel modo in cui le avevamo lasciate.



Rivisto ora sembra quasi profetico ma il cinema è pieno di questi esempi, proprio perché lo spettatore ha sete di estremo, di situazioni mai sperimentate realmente dalla sua generazione, che trasmettano emozioni ed adrenalina, senza lontanamente immaginare che presto in un film ci sarebbe finito davvero.



Avremo quasi tutti (almeno si spera) qualcosa da raccontare dopo questa esperienza altamente drammatica: ci ricorderemo di aver perso improvvisamente interesse per tutto, per il tempo, per lo sport, per la nostra vita sociale, di aver visto strade e piazze vuote più che a ferragosto, di aver fatto la fila fuori dal supermercato, di esserci spaventati per un colpo di tosse improvviso, per non aver dormito pensando al rischio di perdere il lavoro.



E anche quando sarà finito, si perché prima o poi finirà, avremo il coraggio, almeno all'inizio, di tornare a muoverci, a viaggiare, a riunirci? E' stato un pugno nello stomaco tremendo questo, dal quale stenteremo psicologicamente a riprenderci, la psicosi resterà, perché il nemico è invisibile e non sarai mai certo che sia stato davvero sconfitto.



Un lettore mi ha scritto: "io voglio ancora godermi i fulmini e le tempeste, le nebbie improvvise e le nevicate, perché la vita sa essere meravigliosa ma anche spietata e crudele".



Sono giorni in cui è difficile rassicurare, chi aspetta il caldo, chi una pioggia purificatrice, chi non sa cosa aspettare, ma resta in attesa, chiuso in casa, sperando di non finire intubato.