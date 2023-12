GROSSO: la previsione per Natale 2023? Tra anticiclone e irruzioni fredde da nord

E' il solito schema che si osserva ormai da diversi anni, salvo qualche eccezione: l'anticiclone " grasso e sgraziato " si propone ad intervalli da ovest abbracciando l'intero Paese, ma lasciando spazio di tanto in tanto alle scorribande dell'aria artica.



Ciò avviene quando la grande veemenza della corrente a getto subisce una frenata e di conseguenza tutto il freddo piomba sul versante adriatico e sui Balcani scaricando neve a quote basse per 24-48 ore prima che torni ad affacciarsi il naso anticiclonico:

Certo, qualche emissione modellistica vede affondi anche più roboanti, massici, diretti, ma sono comunque ancora una minoranza, nessuno però punta diretto verso la Francia con virata a ridosso della Valle del Rodano (configurazione ormai rarissima) e tantomeno sui Pirenei, traiettoria rara in questo periodo. Vediamo allora l'affondo laminare (ma consideratelo ancora poco attendibile):

Lo schema comunque è questo: alternanza tra affondi da nord e rientri miti e anticiclonici da ovest. Solitamente questa fase precede una fase da ovest mite (con flusso perturbato atlantico mediamente alto) per i primi di gennaio, ma lì entriamo nella mera statistica ed è meglio soprassedere.



Ora ci si chiede: se l'affondo fosse diretto da nord la neve chi la vedrebbe? Zone alpine di confine, Romagna, medio Adriatico e meridione a quote basse, quanto basse ce lo diranno le termiche negli ultimi giorni di previsione. Per ora vi bastino queste prime considerazioni. E per gli altri? Freddo si, bianco zero!