GROSSO: "il punto: altre perturbazioni in vista, ma NON tutte intense"

L'autunno ci visita con le sue perturbazioni. Il clima su 3/4 del Paese è certamente ancora molto mite, ma non potrebbe essere diversamente, dopo un'estate prolungata sino all'estremo come quella di quest'anno.



E' però già un grosso risultato che il flusso zonale atlantico si sia abbassato di latitudine e che questo favorisca l'ingresso di saccature in grado di determinare il passaggio di perturbazioni sulla nostra Penisola, foriere di precipitazioni localmente abbondanti.



Nel corso della prossima settimana, tra martedì 24 e domenica 29 ottobre interverranno almeno 3 perturbazioni in grado di favorire fenomeni a tratti rilevanti, soprattutto al nord e al centro.



Questa la mappa prevista per martedì 24 ottobre, che segnala il passaggio di un fronte abbastanza incisivo, perchè preceduto da aria molto mite e accompagnato invece da aria fresca che favorirà rovesci anche di tipo temporalesco (qui la mattinata di martedì e di seguito il pomeriggio-sera):

Il successivo passaggio, meno intenso, con fase iniziale limitata al nord e sulla Sardegna, dovrebbe intervenire tra giovedì sera 26 e l'alba di venerdì 27, determinando piogge diffuse in rapido trasferimento da ovest verso est:

Venerdì mattina l'impulso dovrebbe ancora colpire parte del nord, le regioni tirreniche, ma con fenomeni limitati a qualche rovescio o temporale sparso:

Il terzo ed ultimo passaggio del mese è atteso tra sabato 28 e domenica 29 ottobre e sarà certamente l'ultima perturbazione del mese; anche questo dovrebbe risultare un passaggio di forte intensità sulla Liguria, moderato sul resto del nord e su parte del centro, ma la distanza temporale impone prudenza nel giudicarne la portata.

In ogni caso, fintanto che vedremo figure bariche come quelle che vi mostriamo qui sotto proporsi alle medie latitudini certamente non mancheranno altri momenti piovosi. C'è però da dire che, dai primi di novembre, potrebbe verificarsi una temporanea risalita della cintura degli anticicloni verso nord e questo determinerebbe una fase nuovamente più asciutta e ancora complessivamente mite, con qualche disturbo semmai limitato al nord.