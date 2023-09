GROSSO: "ecco come usciremo dal dominio dell'anticiclone!"

PREMESSA

Il tempo di settembre è questo, per molti, specie i nati dal 1990 in avanti, è sempre stato questo. L'anticiclone prima di tutto con sole e caldo. Il sud sempre con il rischio di qualche sciagura, idem la Sardegna, ma soprattutto il grande disinteresse della gente per il tempo che NON fa nulla per farsi notare su 3/4 dello Stivale.



CALME PIATTE

E' il periodo delle calme piatte prima delle tempeste equinoziali, che negli ultimi anni si sono sempre più ridotte di numero e di portata.

Per uscire dall'impasse dell'anticiclone servono attacchi plurimi al "tetto" dell'anticiclone.

TENTATIVI DI SMANTELLAMENTO

Il flusso perturbato atlantico deve abbassarsi di latitudine e puntare a spingere qualche saccatura a ridosso delle Alpi, perchè a luglio paradossalmente ci si trovava più vicino di oggi, con tutte le conseguenze disastrose che sappiamo, ma che adesso non ci sarebbero, perchè siamo a settembre e al nord ormai quei contrasti lì sono attenuati.

CI SARANNO QUESTI TENTATIVI?

I primi timidi spiragli si vedono a ridosso della metà del mese con un primo passaggio che solitamente va a vuoto, o meglio coinvolge le Alpi e le regioni di nord-est con qualche rovescio o temporale passeggero, ma già così si capisce che la stagione estiva è agli sgoccioli.

IL TENTATIVO PIU' DECISO

E' quello che si scorge intorno all'inizio della terza decade di settembre, che vedrebbe il passaggio di una vera e propria perturbazione, sia pure modesta, ma in grado di coinvolgere marginalmente anche il centro Italia, al sud continueranno ad andare in spiaggia.

VERO CAMBIAMENTO

Solitamente, quindi statisticamente, la prima vera tempesta equinoziale, ormai coincide con l'esordio di ottobre, prima di un'altra probabile "pennica" del tempo. In questa circostanza un passaggio perturbato più o meno incisivo dovrebbe arrivare per tutti, ma il condizionale è d'obbligo, perchè c'è sempre stata troppa alta pressione sull'Europa negli ultimi 24 mesi per tentare di dare un connotato lineare alla stagione.

La strada tracciata verso l'autunno è questa, vedremo se il tempo saprà trovarla ed imboccarla o rimarrà ancora ai box.