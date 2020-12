GROSSO alla radio: "NEVE chiama NEVE, ma l'inverno sfonderà davvero sull'Italia?"

Ecco come farsi un'idea precisa sul tempo che farà in pochi minuti attraverso un editoriale radiofonico.



A grande richiesta torna l'appuntamento fisso con i 360 secondi di Alessio Grosso sul tempo che farà sino a lungo termine.



Confermato il freddo natalizio con la neve in Appennino, cosi come la nevicata al nord in pianura delle prime ore di lunedi 28 dicembre, ma ancora qualcosa non quadra sulla vera affermazione dell'inverno nel Mediterraneo. Perchè? Ascoltate!



Ascolta: https://www.meteolive.it/audio/221220-002.mp3