GROSSO alla radio: "la NEVE sotto l'albero su molte zone del Paese, ma grosse sorprese anche a gennaio!"

Ecco come farsi un'idea precisa sul tempo che farà in pochi minuti attraverso un editoriale radiofonico.



A grande richiesta torna l'appuntamento fisso con i 4 minuti di Alessio Grosso sul tempo che farà sino a lungo termine.



Confermato il freddo natalizio con la neve in Appennino, cosi come la nevicata al nord in pianura tra la serata di domenica 27 e lunedi 28 dicembre ma attenzione anche ai giorni successivi, l'Europa potrebbe finire in un freezer. Perchè? Ascoltate!



Ascolta: https://www.meteolive.it/audio/241220-003.mp3