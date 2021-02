Tutte le ultimissime notizie sull'evoluzione del tempo per la prima metà di febbraio del nostro previsore Alessio Grosso, che ci racconta come probabilmente alla fine l'episodio di strat-warming non abbia giovato all'inverno italiano.



L'inverno ci riserverà altre sorprese o si ridimensionerà ulteriormente?



Ascolta: https://www.meteolive.it/audio/010221-023.mp3