Ecco come farsi un'idea precisa sul tempo che farà in pochi minuti attraverso un editoriale radiofonico.



A grande richiesta torna l'appuntamento fisso con i 200 secondi di Alessio Grosso sul tempo che farà sino a lungo termine.



L'attenzione è tutta rivolta alle mappe natalizie che, per la prima volta dopo diversi anni, mostrano un'evoluzione molto dinamica e certamente ormai atipica su gran parte del Continente. Perchè? Ascoltate!



Ascolta: https://www.meteolive.it/audio/141220.mp3