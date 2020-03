COVID-19: quello che NON vi hanno ancora detto sull'epidemia!

COVID 19: quello che c'è di VERO e quello di assolutamente FALSO!



-Le concentrazioni di PM10 aiutano a veicolare le infezioni? FALSO; non c'è alcuna evidenza scientifica che il covid-19 si leghi al particolato o che interagisca con esso per attaccare con più facilità la popolazione che vive in aree densamente popolate.



-Il VIRUS si contrae più facilmente nella fascia climatica temperata: VERO, lo dimostra la distribuzione dei contagi per aree geografiche. Nei climi molto freddi e nelle zone soggette a CALDO intenso, ma non necessariamente umido come si legge in giro, la diffusione del virus risulta molto più lenta, a meno che non venga influenzata da casi "importati".



-Quindi il COVID-19 rallenterà con l'arrivo del caldo, VERO, ma tutto questo, salvo clamorose rimonte dell'anticiclone africano ad aprile, si riscontrerà soprattutto a partire da maggio e più ancora da giugno, specie di fronte a prolungate fasi calde e senza sbalzi termici, cosa peraltro non cosi probabile in Italia, perché maggio in passato è risultato spesso fresco ed instabile, trattandosi di un mese primaverile. L'aria condizionata poi rimarrà l'alleato più fedele del covid-19



-La curva dei contagi potrebbe rallentare improvvisamente e in modo netto. VERO: è quello che è successo in Cina a Wuhan, ma di cui si parla pochissimo. Non è però cosi automatico che si riscontri anche qui perché questo è un paese di anziani, in cui il calo della curva potrebbe risultare decisamente più lento. Qui sotto trovate il grafico riepilogativo di quanto successo a Wuhan:

-Se resto a casa posso veramente influire sulla diminuzione dei contagi o il virus si muove nell'aria e posso beccarmelo comunque? VERO che se resto a casa limito il contagio, perché il virus nell'aria muore rapidamente, perché è vero che sopravvive sino a 3 ore in laboratorio al chiuso, ma negli spazi aperti, la dispersione è molto rapida e sicuramente non si infilerà sotto le porte o negli spifferi delle finestre. Dunque l'esempio dei fiammiferi è assolutamente calzante, se mi distanzio e mi isolo in casa, spezzo la catena del contagio: