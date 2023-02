CORAGGIOSA offensiva del FREDDO dell'est, ma l'anticiclone è ancora FORTISSIMO

In un'Europa centrale ormai dominata dall'alta pressione, ecco che riesce a farsi largo il vento da est, quello che porta il freddo, quello vero, quello pellicolare, che le correnti ti sbattono in faccia e dici: "eh si, questo è inverno".

Ma se sei del mestiere e guardi le carte del tempo quasi ti commuovi nel notare con quanto sforzo e quale impervio cammino e soprattutto quale stretto pertugio ha dovuto attraversare per giungere sino a noi e per persistervi qualche giorno, cioè da domenica 5 a venerdì 10 febbraio.



Lasciate stare che nelle ultime ore sul nord-ovest sembrava primavera, quella era foehn, ma ora i venti stanno girando, anzi sono già girati, a Bora e Grecale, e se si scavasse una seria depressione al suolo nel volgere di 1/2 giorni cadrebbe una tonnellata di neve su molte aree dello Stivale.



E ci sarà questa depressione? Al sud a quanto pare potrebbe scavarsi una siffatta depressione tra giovedì 9 e sabato 11, arrivando a coinvolgere anche parte del centro sino al basso Lazio e alle Marche, con risvolti nevosi solo dalla collina perchè la posizione del minimo favorirebbe un vistoso richiamo di correnti sciroccali. Vedremo: l'attendibilità di questa evoluzione è ancora bassa.



Sembrano invece ormai votate alla "sterilità" precipitativa il nord e il Medio Tirreno, ed è un peccato perchè queste sono le ultime settimane in cui l'inverno può dire davvero la sua su queste zone, dove manca una seria nevicata invernale in pianura ormai da tempo.



La grande incertezza di questa sera, dovuta come sempre alla straripante invadenza dell'anticiclone e di un Atlantico che potrebbe arrivare con le sue perturbazioni non prima di San Valentino (ma l'ipotesi non è ancora seria) ci consente dunque di mostrarvi solo le mappe termiche a 1500m che riassumono l'irruzione fredda prevista.



Prima di tutto quella più esplicativa, che permette di capire quanta fatica faccia il freddo a muoversi in un campo avverso: è prevista per mercoledì 7 febbraio, si nota in verde la circolazione blandamente depressionaria in quota a 5500m, che nasconde però un gran freddo alle quote inferiori, ma anche i due bastioni anticiclonici ad est e ad ovest del Continente a sorvegliare la scena e più a nord una corrente a getto (in rosso) che tiene bello agitato e lontano da noi il flusso delle correnti atlantiche con le sue perturbazioni.

Facciamo un passo indietro: eccoci a lunedì 6 febbraio con le temperature a 1500m e il rientro gelido delle correnti da est sull'Italia, mentre l'aria mite emigra temporaneamente verso il Mar di Norvegia.

E poi ecco giovedì 9 tutto il freddo confermato localizzarsi soprattutto sul nord Italia con l'isoterma di -8°C a 1500m (con qualche picco di -12°C) ma con valori non superiori ai 3°C anche in pianura durante le ore diurne. E adesso non diteci che fa più freddo con la nebbia in Valpadana perchè quello è un altro tipo di freddo, questo è secco e nobile, è DOC, anzi DOP:-)

CONCLUDENDO:

1 il freddo è assolutamente confermato e ci terrà compagnia da ora sino a tutto venerdì 10 febbraio, per poi attenuarsi a partire dal centro e dal sud.



2 viene sempre rimarcato il potere forte dell'anticiclone e la mancanza, almeno sino a San Valentino, dell'intervento di perturbazioni atlantiche in grado di favorire il ritorno di fenomeni su larga scala e non solo nelle aree coinvolte da depressioni.



3 a proposito di depressioni, è tutta da verificare l'influenza sull'Italia meridionale e centrale di quella che dovrebbe scavarsi da giovedì tra Sicilia e Calabria, da lì si capirà se ci saranno nevicate importanti in Appennino oppure scarse o nulle. Seguite gli aggiornamenti perchè la previsione è ancora lungi dall'essere definita.