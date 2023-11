ATTENZIONE! Probabile ritorno dell'anticiclone a breve!

Era nell'aria. Ci sembrava troppo, e in effetti appena piove in Italia è troppo, ma passare dalla tempesta al ritorno dell'anticiclone davvero lascia un po' perplessi. Oddio, proprio tanto tanto perplessi NO, perchè ad esempio nel novembre del 1994 si passò dall'alluvione in Piemonte alla siccità dei mesi successivi, quindi ormai dell'anticiclone non ci si stupisce MAI.

Ma tornerà davvero? Ancora non è certo, ma è assai probabile. Dopo una fase di variabilità tra lunedì 6 e mercoledì 8 novembre infatti, molti modelli dal week-end 11-12 novembre vedono la progressiva espansione di un promontorio anticiclonico che riporterebbe mitezza e relativa stabilità da nord a sud, con al massimo qualche nebbia nelle valli nottetempo e al mattino.

Qui le mappe che parlano chiaro: si alzerebbe verso nord la cintura degli anticicloni e di conseguenza il flusso perturbato atlantico, peraltro non molto ondulato, rimarrebbe confinato sul centro Europa:

Non sarebbe un dominio assoluto ma con qualche disturbo a tratti, che porterebbe passaggi nuvolosi passeggeri associati al massimo a brevi piogge su Toscana, nord-est e poi resto del centro e al sud, ma niente di rilevante.

E' evidente però che le carte possono ancora amplificare gli effetti dell'anticiclone o ridimensionarli, ma una cosa è certa: lui NON molla mai, anche quando sembra sul punto di rimanere "dietro le quinte" per un periodo relativamente lungo, all'improvviso spunta di nuovo. E lascia senza fiato, proprio come la famosa birra.