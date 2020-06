Un "fiume" di sabbia si riversa in oceano Atlantico

Enormi quantità di sabbia, vengono messe in moto dai forti venti che dal deserto sahariano soffiano verso l'oceano Atlantico. Il pulviscolo sahariano ha già raggiunto in queste ore le isole Canarie e le isole di Capo Verde, una zona dove questo fenomeno è piuttosto ricorrente. Da circa due settimane, le tempeste di sabbia che soffiano polveri dal deserto verso l'oceano, sono già riuscite a raggiungere le coste brasiliane o addirittura a sfiorare i Caraibi; si tratta di episodi del tutto normali che ricorrentemente si verificano in quest'area, contribuendo alla fertilizzazione delle foreste amazzoniche, un affascinante fenomeno di cui esistono già diversi studi.

Questo fiume di finissimi granelli di sabbia è chiamato "Saharian Air Layer" riuscirà a percorrere oltre 8 mila chilometri, circa la distanza che separa il Sahara occidentale della costa orientale del Messico, dove il cielo sarà più giallo ed arancione del solito, regalando albe e tramonti infuocati su diverse località. Oggi il pulviscolo raggiungerà il settore centrale dell'Atlantico, poi entro domenica si affaccerà al Mare dei Caraibi, lunedì potrebbe attraversare Porto Rico, la Repubblica Dominicana ed Haiti, mentre mercoledì potrebbe raggiungere il Messico e gli Stati Uniti meridionali.