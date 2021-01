Polonia: grosse palle di ghiaccio sulla baia di Danzica, cosa sono?

Palle di ghiaccio sulla riva della baia di Danzica, in Polonia. Molta curiosità per l'insolito fenomeno.

Un fenomeno meteorologico abbastanza raro si è verificato sulle coste della baia di Danzica, a ridosso della città di Jastarnia, in Polonia. L'ondata di gelo in atto sull'est Europa non ha risparmiato nemmeno la Polonia, facendo così precipitare le temperature finanche lungo le coste.

È proprio sul litorale che sono emerse delle palle di ghiaccio quasi perfettamente sferiche, che hanno sorpreso gli abitanti della zona.

Ma cosa sono? Queste sfere di ghiaccio sono il risultato dell'azione persistente del mare e del vento, che poco alla volta levigano i pezzi di ghiaccio, presenti o sul mare o sulla sabbia, conferendoli una forma tondeggiante. Dunque nessun fenomeno fantascientifico, bensì un qualcosa di perfettamente naturale che già qualche anno fa era capitato negli Stati Uniti, nel lago Michigan.