Gelo siderale in siberia fino a -50Â°C, ma i bambini vanno a scuola lo stesso

Il gelo inizia a diventare davvero pesante in tutta la Russia centro-orientale, soprattutto nel cuore della Siberia, una delle aree più gelide del pianeta. L'avanzata del lungo inverno siberiano ha già portato le temperature fino a -50°C, valori in un certo senso normali per regioni come la Yacutia, abituata al gran gelo per buona parte dell'anno.

La cittadina di Oymyakon ha raggiunto nelle ultime ore l'incredibile temperatura di -55.1°C grazie alla formazione di un campo di alta pressione siberiana che ha causato un ulteriore crollo termico. Pensate che fino a qualche giorno fa, con una temperatura di -50°C, i bambini di Oymyakon si recavano senza problemi a scuola, accompagnati dai propri genitori. Tutte le attività didattiche, commerciali e statali si sono svolte regolarmente. Secondo il regolamento è necessaria una temperatura di -52°C affinché le scuole vengano chiuse.

Nella mappa, le temperature registrate oggi in Siberia.