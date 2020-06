Brasile: è record del fulmine di oltre 700 km, il più lungo del mondo

Nuovo record nel mondo della meteorologia: il WMO (World Meteorological Organization) ha certificato il fulmine più lungo mai abbattutosi sulla Terra. Si tratta di un fulmine che ha attraversato i cieli del Brasile il 31 ottobre 2018, capace di percorrere una distanza pari a quella che separa Milano da Napoli!

La scarica elettrica in questione ha percorso oltre 700 km in un istante. Un evento davvero rilevante che supera di gran lunga il precedente record del 20 giugno 2007 detenuto da un fulmine caduto negli USA lungo 321 km.

Esistono davvero fulmini così lunghi?

Scariche elettriche lunghe centinaia di chilometri sono senza dubbio rare ma non impossibili. Il WMO li ha denominati "megaflash", che a differenza delle scariche "nube-terra", dalla lunghezza di 10-20 km, possono raggiungere distanze clamorosamente più elevate. Questi fulmini riescono a svilupparsi all'interno degli MCS, ovvero sistemi convettivi a mesoscala: si tratta di temporali di grosse dimensioni, dal diametro di centinaia di chilometri, in grado di scatenare alluvioni, grandinate e tempeste di vento. Talvolta questi temporali riescono a svilupparsi anche in Italia tra estate ed autunno.

Certificato anche il fulmine più duraturo

Se il fulmine appena discusso è stato il più lungo del mondo, quello caduto in Argentina il 4 marzo 2019 risulta essere il più duraturo mai avvenuto. Parliamo di una scarica elettrica durata ben 16,73 secondi, il quale ha più che raddoppiato il precedente record del 30 agosto 2012 quando in Francia cadde un fulmine durato 7,74 secondi.