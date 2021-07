Violento temporale tra Abruzzo e Molise: nubifragi e trombe marine sulle coste

All'interno della depressione formatasi nel Mediterraneo si stanno sviluppando numerosi acquazzoni e temporali, spesso molto forti soprattutto per gli elevati quantitativi di pioggia scaricati, come accaduto su Palermo stamattina.

Un violento temporale si è sviluppato nelle ultime ore sulla costa tra Abruzzo meridionale e Molise: si tratta di un temporale stazionario molto intenso che continua a rigenerarsi senza sosta. La cella temporalesca ha dato vita ad un nubifragio che sta creando allagamenti e disagi tra Vasto e Termoli, l'area più colpita.

Temporale intenso in Molise, visto dal radar

Oltre alle piogge intense segnaliamo anche diverse trombe marine che si stanno sviluppando in mare, in seno al forte temporale. Alcuni di questi vortici sono piuttosto grandi, ma fortunatamente non stanno colpendo i litorali.Il temporale continuerà ad imperversare sui litorali molisani e tenderà molto lentamente a spostarsi verso sud-est, ovvero su gran parte del Molise e sul Gargano.