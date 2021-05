Violento temporale su Trieste: la grandine sui tavolini del bar all'aperto

Nella serata di ieri, venerdì 7 maggio, il nord-est ha dovuto far i conti con numerosi acquazzoni e temporali, localmente piuttosto intensi. Non è stata esclusa dal maltempo Trieste: la città giuliana è stata colpita da un forte temporale che ha scaricato anche una discreta quantità di grandine.

Il temporale è avvenuto dopo le 17 ed ha purtroppo creato scompiglio soprattutto nelle attività all'aperto, come bar e ristoranti. Il nubifragio è stato talmente intenso che ogni attività è dovuta cessare, tanto da creare un vero e proprio fuggi fuggi. Solo pochi temerari sono rimasti ai tavoli coperti, nonostante le condizioni meteorologiche particolarmente turbolente.