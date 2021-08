Violento temporale su Amalfi, alluvione lampo sulla costiera

Un violento temporale stazionario ha duramente colpito la costiera amalfitana, in provincia di Salerno, nel pomeriggio di oggi 26 agosto. Il temporale è cominciato poco dopo mezzogiorno ed ha imperversato tra Amalfi e Salerno per almeno tre ore, scaricando al suolo ingenti quantità di pioggia.

Si è trattato di un fenomeno estremamente localizzato ma altrettanto violento: ad Amalfi sono caduti circa 150 mm di pioggia, mentre tra Minori e Maiori fino a 110 mm in pochissimo tempo. Queste esagerate quantità di pioggia, arrivate dopo un lungo periodo di siccità, hanno causato notevoli disagi e danni sulla costiera amalfitana.Le strade si sono trasformate in fiumi in piena, e dalle alture sono precipitati fiumi di fango che si sono diretti con forza in mare. Situazione molto critica nei piccoli borghi della costiera, soprattutto tra Amalfi e Atrani dove acqua e fango scendono con forza da ore in direzione del mare.

Fortunatamente non risultano vittime o feriti a seguito del nubifragio.

Nella foto sopra, nubifragio su Amalfi, il fango raggiunge il mare.

Fortunatamente il temporale ha abbandonato il salernitano dopo ore di forti acquazzoni. Il tempo ora migliorerà gradualmente.