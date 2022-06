Violento temporale nel vercellese: alberi abbattuti e tetti strappati via

L'afflusso di correnti leggermente più fresche in quota dai quadranti occidentali sulle regioni settentrionali sta dando vita come previsto ai primi forti temporali (leggi l'allerta meteo della Protezione Civile).

Nel tardo pomeriggio odierno una intensa supercella temporalesca si è sviluppata in Piemonte, fra le province di Torino e Vercelli.



Particolarmente colpita l'area del basso vercellese. A Trino il temporale si è abbattuto con tutta la sua violenza distruttrice provocando molti danni: alberi divelti, pali abbattuti, perfino tetti scoperchiati.