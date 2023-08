Violento temporale nel pavese: Mortara devastata dal vento

Sono ingenti i danni provocati dal maltempo nel pavese oggi pomeriggio, come vi abbiamo documentato già in un precedente articolo Mortara devastata dal vento? Allora è una battuta centinaia di piante e alberi danneggiato una bestia la situazione eccentrica.

Una delle zone più colpite è quella di Mortara, città di circa 15 mila abitanti del pavese occidentale che intorno alle 15:30 di oggi è stata colpita raggiunta dal temporale e da raffiche di vento violentissime, intorno o superiori ai 100 km/h. Raffiche che hanno abbattuto centinaia di piante e alberi, danneggiato abitazioni, giardini, infrastrutture elettriche, automobili e via dicendo.

Impressionanti le immagini diffuse sui vari social media, che mostrano la devastazione in città subito dopo il passaggio del temporale.

Secondo quanto si apprende in questi minuti, il sindaco ha già comunicato che chiederà lo stato di calamità in seguito a questa eccezionale ondata di maltempo.

La pioggia e le raffiche di vento hanno causato anche il blocco della circolazione sulla linea ferroviaria Milano-Mortara nella zona compresa tra Parona Lomellina e Mortara. I tecnici di Rfi sono al lavoro per il ripristino del servizio.