Violento temporale MCS sta colpendo il nord, esonda il Seveso a Milano

Come ampiamente previsto il nord Italia sta facendo i conti con una severa fase di maltempo dovuta all'ingresso di aria più fresca da nord-ovest (dalla Francia). Il forte contrasto tra aria fresca e aria più calda e umida presente in pianura Padana ha dato vita ad un forte temporale nel cuore della Lombardia, in nottata: questo temporale si è rapidamente evoluto nelle ultime ore in un sistema temporalesco MCS (Mesoscale Convective System) che ha scatenato forti piogge, grandinate e intense raffiche di vento.

Il vasto temporale è ben visibile dal satellite e sta coinvolgendo tre regioni: Lombardia, Trentino e Veneto. Questo si muove verso est, quindi coinvolgerà nei prossime ore anche le coste venete e Friuli Venezia Giulia.

La parte più potente del temporale ha colpito in pieno la Lombardia centro-orientale, soprattutto milanese, bresciano e bergamasco. Anche Milano ha fatto i conti col maltempo estremo: fortissime raffiche di vento ed un nubifragio quasi interminabile hanno attanagliato il capoluogo lombardo per diverse ore con tutti i disagi del caso.

Oltre ai numerosi allagamenti, segnaliamo anche l'esondazione del Seveso attorno alle 07.30: acqua e fango hanno invaso viale Fulvio Testi e Ca' Granda. L'intensità del nubifragio è stata estrema come dimostrato dai "rain rate" di oltre 400 mm/h registrati in zona Lambrate e San Siro. Il video dell'esondazione del Seveso:



La situazione è in graduale miglioramento grazie allo spostamento del temporale verso est. Nell'immagine dell'articolo vi mostriamo la shelf cloud di questo vastissimo temporale MCS, vista dal Veneto.