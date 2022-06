Violento temporale con grandine grossa nel pavese

Un intenso temporale si è formato nel tardo pomeriggio di oggi nel pavese, innescato dalle prime infiltrazioni di aria più fresca in quota che nella nottata e giornata di domani determineranno molti temporali sulle regioni settentrionali.

La cella temporalesca, stazionando per quasi 2 ore pressoché sulle stesse aree, ha riversato pioggia torrenziale e purtroppo anche grandine di media-grossa taglia nella fascia di prima collina e pianura, in particolare tra Codevilla, Montebello, Casteggio e Torrazza Coste.