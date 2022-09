Violento temporale auto-rigenerante al Centro Italia: ALLUVIONE in atto nelle Marche!

Un intenso sistema temporalesco auto-rigenerante sta colpendo il Centro Italia, stazionando da ore sulle Marche. Precipitazioni a carattere di nubifragio stanno interessando in particolar modo l'anconetano, il maceratese e la provincia di Pesaro e Urbino.

Allagamenti, smottamenti e disagi vengono segnalati in varie zone interne, come nell'area di Fonte Avellana, Cantiano (PU), vicino al confine con l'Umbria. Qui è in atto un'alluvione con oltre 200 millimetri di pioggia già caduti in un ristretto lasso di tempo.

Il maltempo sta colpendo pesantemente anche la provincia di Perugia, in Umbria. L'intero sistema temporalesco è caratterizzato anche da un elevatissima attività elettrica. Decine di migliaia i fulmini caduti nelle ultime ore.