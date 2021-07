Violenti temporali in Veneto: pesanti grandinate devastano i campi fra bellunese e trevigiano

Forti temporali, come ampiamente previsto, sono in atto in queste ore sulle regioni settentrionali, in particolare sulla Lombardia e le aree montane e pedemontane del Triveneto.

Fenomeni intensi si sono abbattuti in varie zone del Veneto: la zona fra bellunese e trevigiano è quella più colpita dal maltempo e soprattutto dalle grandinate, purtroppo ancora una volta di grosse dimensioni.

Montebelluna, Cavaso del Tomba, Quero, Feltre, sono alcuni dei comuni più colpiti: la grandine è scesa su campi di mais vigneti, alberi da frutto e ortaggi in pieno campo, causando pesanti conseguenze al comparto agricolo. Oltre alla grandine sono numerosi i disagi per gli allagamenti e le forti raffiche di vento.

Con questi ultimi violenti fenomeni atmosferici salgono a milioni di euro i danni causati dal maltempo in una estate 2021 bollente e temporalesca sulle regioni del Nord.

Grandine di notevoli dimensioni tra Cavaso e Pederobba, sulla pedemontana del Grappa