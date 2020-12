Violenti temporali in Sicilia: alluvione lampo nel messinese, frane e allagamenti

Come vi abbiamo descritto in questo articolo di poco fa, un vasto fronte temporalesco (squall line) sta attraversando l'Italia muovendo progressivamente verso est.

Nel suo percorso sta coinvolgendo in queste ore la Sicilia, dove nuovi nubifragi hanno raggiunto i settori orientali, già colpiti dalla serata di ieri da forti e persistenti precipitazioni.

Sistema temporalesco sulla Sicilia orientale alle ore 9 di oggi

La situazione è critica infatti nell'area nord-orientale dell'Isola, dove dalla nottata si registrano allagamenti, frane e smottamenti. Colpiti molti comuni della fascia tirrenica, da Barcellona Pozzo di Gotto a Terme Vigliatore, da Novara di Sicilia a Tripi (dove son caduti oltre 120 mm di pioggia) fino a Basicò.

A Barcellona Pozzo di Gotto si è verificata un'alluvione lampo: la situazione più difficile nella zona periferica occidentale di Sant`Antonio Abbate, dove acqua e fango hanno invaso le strade fra i palazzi (immagine in alto).

A Novara di Sicilia in contrada Vallancazza sono state evacuate nella notte tre famiglie dai vigili del fuoco e dalla protezione civile per una frana. Danni anche in contrada Badia vecchia. Il sindaco Gino Bertolami ha impegnato nella notte i mezzi a disposizione per limitare i danni.