Violenti temporali in Puglia: intensa grandinata colpisce Adelfia

I primi segni dell'arrivo dell'autunno, sotto tutti i punti di vista, si stanno manifestando su tante nostre regioni da nord a sud. L'aria fresca proveniente dall'Atlantico sta innescando numerosi rovesci e temporali, localmente molto intensi come accaduto in Puglia nel corso del pomeriggio.

Tra le 15.00 e le 16.00 si è formato un potente temporale localizzato nella provincia di Bari, precisamente tra i comuni di Sannicandro, Valenzano e Adelfia. Un temporale di piccole dimensioni ma purtroppo estremamente violento.

Il temporale ha dato vita ad un nubifragio caratterizzato da pioggia e grandine di grosse dimensioni.

Fortemente colpita la zona di Adelfia: la grandinata si è abbattuta sul centro abitato e le relative campagne per oltre mezz'ora, mentre i chicchi in alcuni istanti hanno raggiunto le dimensioni di palle da golf.

La grandine ha causato danni nelle campagne e secondo alcune segnalazioni sono state danneggiate anche alcune auto dai chicchi più grossi. Imbiancati giardini e terrazzi.