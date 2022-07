Violenti temporali in Puglia: decine di alberi sradicati nel sud-est barese

Dei temporali di calore si sono formati dalla tarda mattinata di oggi in Puglia, dove continua il gran caldo portato dall'anticiclone sub-tropicale.

I fenomeni sono risultati più estesi e intensi di quanto si potesse prevedere ed hanno interessato non solo le zone interne della Murgia ma anche l'arco ionico e il sud-est barese fin sulla costa.

Nell'immagine: scatto radar delle ore 17:50.

Una delle zone più colpite è quella fra Conversano, Castellana, Monopoli, dove il temporale ha causato violente raffiche di vento, grandinate e allagamenti. Ingenti i danni: decine di alberi sono stati abbattuti dalle raffiche di vento, probabilmente vicine (se non superiori) ai 100 km/h.