Violenti temporali in India: fulmini uccidono più di 80 persone in poche ore

Tragedia in India, nello stato del Bihar, dove nelle ultime ore si sono abbattuti forti temporali che hanno provocato la morte di almeno 83 persone oltre a decine di feriti.

A provocare la strage sono stati diversi fulmini caduti al suolo, che hanno ucciso contadini e altre persone che si trovavano all'aperto.

Come dichiarato dal segretario principale per la gestione delle catastrofi Pratyaya Amrit, fra le vittime "13 persone sono morte a Gopalganj, 8 hanno perso la vita a Madhubani e Nawada, 6 a Siwan e Bhagalpur, 5 a Champaran orientale, Darbhanga e Banka."

La maggior parte delle vittime sarebbero agricoltori e residenti delle località di Barauli, Manjha, Vijaipur, Uchkagaon e Kateya.

La tempesta di fulmini ha ucciso anche più di 15 bovini. E altri animali potrebbero essere rimasti coinvolti.

Un evento analogo era accaduto anche l'anno scorso, quando un fulmine uccise sempre nel Bihar 39 persone, durante la stagione dei monsoni.

Secondo il National Crime Records Bureau (NCRB), oltre 2.500 persone muoiono ogni anno a causa dei fulmini in India.

