Violenti temporali al Sud nella giornata di ieri: la grandine colpisce le coltivazioni

Forti temporali di calore si sono verificati nel pomeriggio di ieri al Sud Italia, risultando di forte intensità soprattutto fra i settori ionici della Puglia, la Basilicata e la Calabria settentrionale.

A causare danni è stata soprattutto la grandine, che ha colpito l'area del comprensorio del Pollino e in particolare la zona di Cassano allo Ionio, nel cosentino. Ingenti i danni alle colture agricole di stagione nella zona pianeggiante, soprattutto in contrada Cammarata e Garda, dove si registrano molti danni agli impianti di pesche e nettarine.



Anche i tanti e pregiati vigneti presenti, soprattutto nella zona collinare del monte di Cassano, hanno subito danni. La grandine ha martoriato altre località vicine come Corigliano, Rossano, Frascineto e Castrovillari, con danni a ortaggi, agrumeti, frutteti (pesche), oliveti.

Numerose le richieste di intervento pervenute ai vigili del fuoco del distaccamento di Castrovillari soprattutto per allagamenti. Due abitazioni a Morano sono state evacuate per pericolo di frana.