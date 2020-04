Violente raffiche di vento a Bologna, vola via un tetto

L'arrivo del maltempo, come ampiamente previsto, ha purtroppo causato anche danni a causa delle violente raffiche di vento. In particolare la bora ha sferzato con violenta l'alto Adriatico, irrompendo improvvisamente in Emilia nel corso del pomeriggio con raffiche superiori ai 70-80 km/h.

L'improvviso arrivo del vento estremo ha suscitato molta preoccupazione tra gli abitanti dell'Emilia Romagna, dove fino a poche ore fa splendeva il Sole e le temperature erano ben superiori ai 20°C.

Il forte vento ha causato purtroppo anche dei danni: molti gli alberi abbattuti ed inoltre, a Casalecchio (BO), il tetto di una casa è stato letteralmente strappato e spazzato via. Fortunatamente non arrivano notizie di vittime o feriti.



Il forte vento di bora è stato accompagnato da un repentino calo delle temperature e qualche pioggia. Domani avremo ancora vento sostenuto ma i cieli si presenteranno sereni e le temperature si manterranno attorno ai 14-17°C nelle massime.