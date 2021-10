Violenta ondata di maltempo in Grecia: autobus finisce in una voragine a Salonicco

La presenza di un vortice ciclonico sullo Ionio ha determinato nelle ultime ore forte maltempo sulla Grecia, con molti danni registrati da nord a sud del paese.

Piogge alluvionali hanno colpito anche la capitale Atene, dove ieri l'accumulo pluviometrico ha toccato i 147mm, con pesanti allagamenti e ripercussioni al traffico. Il maltempo ha provocato purtroppo la morte di una persona sull`isola greca di Evia. Numerose le persone evacuate.

A Salonicco, sul Golfo Termaico del Mar Egeo, si sono vissuti oggi momenti di paura per le persone all'interno di un autobus, finito in una voragine provocata dalle forti piogge. Per fortuna tutti i passeggeri sono rimasti illesi.