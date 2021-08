Violenta grandinata notturna a Castellammare di Stabia: paura e danni

Un forte temporale notturno si è abbattuto a sud di Napoli, precisamente su Castellammare di Stabia: il nubifragio, accompagnato da grandine di grosse dimensioni, si è sviluppato attorno alle 3-4 della notte e ha causato danni ingenti nella cittadina napoletana.

Come si evince dalle foto in allegato, la grandine ha raggiunto dimensioni ragguardevoli: il diametro dei chicchi sfiora i 4 cm e purtroppo i danni ad auto, vetri e finestre sono più che evidenti.

Tanta paura tra la popolazione, svegliata nel pieno della notte da tuoni e fulmini e dal rumore della violenta grandinata. Gli allagamenti sono diffusi per le vie cittadine, oltre che i rami spezzati dal forte vento.