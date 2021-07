Violenta grandinata nel cuneese come neve: le immagini da Villafalletto

Come previsto il nord Italia sta facendo i conti con numerosi temporali, di cui alcuni molto violenti tra Piemonte e Lombardia. Sulla pianura Padana occidentale si sono sviluppate delle supercelle molto intense, le quali hanno colpito principalmente cuneese, astigiano e vercellese.

Vi abbiamo mostrato poc'anzi le impressionanti immagini della grandinata avvenuta nel cuneese nel corso del pomeriggio. Oltre ai chicchi di grosse dimensioni (con diametro a tratti superiore ai 6 cm) risalta anche l'intensità della precipitazione grandinigena.

Fortemente colpita dalla grandine la località di Villafalletto, nel cuneese: qui si è abbattuta una forte grandinata con chicchi di medio-piccole dimensioni ma caduti in quantità estrema. Il fenomeno è stato talmente intenso e duraturo da imbiancare strade, prati, tetti e auto come se fosse appena avvenuta una nevicata.

È stato reso necessario l'intervento dei mezzi spazzaneve per liberare le strade dalle eccessive quantità di grandine. Evidenti i grossi accumuli di ghiaccio ai lati delle strade.