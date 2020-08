Violenta grandinata in Lombardia: colpita l'area fra Cremona e Mantova

Come previsto il maltempo sta arrecando numerosi disagi e danni in queste ore al Nord Italia. Una supercella temporalesca si è abbattuta nel primo pomeriggio nella bassa pianura Lombarda, fra le province di Cremona e Mantova, originando una grandinata di grosse dimensioni.

Come testimoniano diverse immagini diffuse sui social network negli ultimi minuti, i chicchi di grandine hanno raggiunto localmente dimensioni notevoli, attorno ai 4-6 centimetri!

Inevitabili i danni a vegetazione e coltivazioni laddove ha colpito la grandinata, ma anche ad alcune automobili e abitazioni. L'area più colpita dal violento fenomeno atmosferico è quella fra i comuni di Casalmaggiore, Rivarolo del Re ed Uniti, Commessaggio, Gazzuolo, Montanare (e località limitrofe).

Ulteriori aggiornamenti potranno essere forniti nelle prossime ore.