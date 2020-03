Vietnam: devastante grandinata provoca gravi danni e feriti

Una forte ondata di maltempo caratterizzata da violente grandinate ha colpito fra 17 e 18 marzo l'area settentrionale del Vietnam.

La grandine, che ha raggiunto dimensioni notevoli, ha causato danni nelle province montuose settentrionali di Lao Cai, Yen Bai, Lai Chau e Phu Tho.

Nella provincia di Lao Cai le criticità maggiori con circa 80 abitazioni danneggiate e tetti perforati dalla grandine. Molte anche le automobili ammaccate, con parabrezza in alcuni casi rotti dal peso dei chicchi di grandine. Nella città di Yen Bai la grandine ha provocato anche 4 feriti. Circa 2000 case in totale hanno subito danni. Conseguenze anche per attività agricole.