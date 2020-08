Verona, ennesimo violento temporale: nubifragio e grandine in città

A distanza di pochi giorni dal devastante temporale che ha attanagliato Verona, con grandine in quantità eccezionali e raffiche di vento impetuose, ci troviamo nuovamente a commentare una giornata fortemente instabile e temporalesca nella città scaligera.

Come previsto, il veronese sta facendo i conti con la nuova severa fase di maltempo in entrata sulle regioni del nord e destinata a far tramontare il gran caldo su tutta Italia nelle prossime 72 ore. L'arrivo dell'aria fresca sta innescando i primi forti temporali lungo tutte le aree a nord del Po, soprattutto su Piemonte, Lombardia e Veneto.

Non è stata risparmiata Verona: in questi minuti è in atto il temporale che nelle scorse ore aveva colpito duramente il bresciano e il lago di Garda. Forti piogge e anche grandine vengono segnalate nella città scaligera, oltre a raffiche di vento sostenute. Al momento nulla di paragonabile al temporale estremo della scorsa settimana.

Impressionante il cielo su Verona pochi istanti prima dell'arrivo del temporale: potete ammirare la "shelf cloud" della struttura temporalesca, ovvero la sua "nube a mensola", meglio descrivibile come il lato avanzante del temporale.