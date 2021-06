Veneto: super grandinata su Schio nella notte, fiumi di ghiaccio per strada

I primi segni del peggioramento di cui vi abbiamo ampiamente parlato nei precedenti articoli si sono manifestati tra ieri sera e la notte al nord, soprattutto sui monti e nelle aree pedemontane di Piemonte, Lombardia e Veneto.

Un temporale particolarmente violento ha colpito il vicentino settentrionale, in particolare la zona di Schio: il nubifragio è stato caratterizzato anche da una fitta e violenta grandinata che ha letteralmente travolto il centro abitato.



I chicchi di grandine non sono stati particolarmente grandi, ma a destare preoccupazione è stata l'ingente quantità di ghiaccio caduta al suolo. La grandinata è stata molto intensa e duratura, capace addirittura di trasformare le strade in fiumi di grandine.