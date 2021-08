Veneto, spettacolare funnel cloud (tentativo di tornado) nel padovano

L'instabilità pomeridiana è tornata a farsi sentire su tante località del centro-nord, soprattutto sui settori adriatici. Uno dei tanti rovesci e temporali ha colpito il padovano, precisamente le località di Casale di Scodosia e il montagnanese: la cella temporalesca ha dato vita ad un funnel cloud piuttosto appariscente.

Come potete osservare dalle immagini si è sviluppato un funnel cloud decisamente insolito: il funnel appare come un tubo che collega due punti diversi della base della nube. Solitamente un "funnel cloud" si presenta come un piccolo tornado ad alta quota, che ovviamente non tocca il suolo. Il funnel, infatti, è un tentativo di tornado mal riuscito e che non causa danni a cose o persone.