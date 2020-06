Veneto: grandinate devastanti in atto fra vicentino e trevigiano

La fase di maltempo sta entrando nel vivo sulle regioni settentrionali. Come nelle attese forti temporali si sono velocemente sviluppati anche in Veneto, dopo una mattinata inizialmente stabile e soleggiata.



Un fronte temporalesco sta interessando in particolare l'area tra pedemontana vicentina e trevigiano, con piogge intense e locali grandinate anche di grosse dimensioni.

In queste immagini vediamo la grandine caduta poco fa nel trevigiano. Colpite in particolare le località di Paderno del Grappa, Fonte, San Zenone degli Ezzelini, Mussolente. La grandine ha raggiunto dimensioni considerevoli e assunto forme irregolari molto pericolose (a causa delle forti correnti ascensionali presenti all'interno della struttura temporalesca, probabilmente una supercella). Si temono danni importanti.

Negli ultimi minuti i temporali si stanno spingendo verso le pianure muovendosi verso sud, sud-est. Segnalata una grandinata importante anche a Castelfranco Veneto (Treviso).