Veneto ancora colpito dalla grandine, chicchi grossi nel trevigiano

Come previsto, il nord-est sta nuovamente facendo i conti con temporali estesi e intensi, soprattutto in Veneto dove nel pomeriggio è tornata la grandine. In particolare vi mostriamo alcune immagini arrivate dal trevigiano, una delle province più colpite dalla grandine nelle ultime settimane.

Asola, in provincia di Treviso, è stata colpita da un forte temporale nel corso del pomeriggio che ha scatenato una grandinata molto intensa. I chicchi di ghiaccio hanno superato i 2-3 cm di diametro ed hanno causato danni soprattutto nelle campagne.