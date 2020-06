Vasta nube di sabbia dall'Africa ai Caraibi: emanata allerta sanitaria

Un evento meteorologico davvero particolare ed insolito è in atto su gran parte dei Caraibi, dove le autorità sono state costrette ad emettere una clamorosa allerta sanitaria. L'aria è fortemente insalubre ed è stato raccomandato a bambini, anziani e persone con difficoltà respiratorie ad evitare di uscire dalle abitazioni e praticare attività all'aperto.

Ma come mai? Certamente non è l'inquinamento il problema. Sui Caraibi è in atto una vera e propria tempesta di sabbia... proveniente dall'Africa! Una storica e spettacolare irruzione di polvere sahariana sta sovrastando tutto il mar dei Caraibi dopo aver attraversato l'intero oceano Atlantico: tutto questo grazie ad intense correnti orientali che dal deserto del Sahara sono riuscite a sollevate enormi quantità di pulviscolo dapprima in atmosfera e successivamente verso le Americhe.



La nube di sabbia è chiaramente visibile dallo spazio e da tutti i sistemi satellitari, che l'hanno prontamente immortalata. Sebbene questo si presenta come un evento storico ed eccezionale, per la sua intensità, l'arrivo di polvere sahariana sull'America centro-meridionale non è un evento raro. Anzi, essa svolge un'importante funzione in termini di fertilizzazione dei suoli considerando che ogni anno addirittura giungono dall'Africa almeno 22.000 tonnellate di fosforo, azoto e ferro.



L'aria impregnata di polvere sahariana su Trinidad e Tobago