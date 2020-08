Uragano Laura con venti a 240 km/h in Louisiana: è il ciclone più forte di sempre

L'uragano Laura ha impiegato pochi minuti per entrare nella storia della meteorologia americana: al momento del landfall avvenuto nella tarda notte sono stati registrati venti medi di ben 241 km/h nei pressi dell'occhio del ciclone, ovvero un'intensità mai raggiunta prima nella storia della Louisiana.

Il ciclone tropicale ha colpito le coste della Louisiana nella categoria 4 della scala Saffir-Simpson, mantenendo una velocità media dei venti attorno ai 240 km/h e sviluppando raffiche nettamente più forti e distruttive.

Il ciclone tropicale sta causando gravi danni non solo sulle coste di Texas e Louisiana ma anche nelle zone interne per via delle piogge torrenziali e per l'onda di marea, considerabile come un'innalzamento del livello del mare simile ad uno tsunami.

Almeno 290.000 case e attività commerciali sono rimaste senza elettricità. La tempesta è ancora in pieno svolgimento e i danni potrebbero essere incalcolabili. Al momento non ci sono notizie riguardo feriti o vittime.