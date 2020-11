Uragano Iota a breve sul già martoriato centro America: si teme un disastro

È ormai certo l'arrivo del ciclone tropicale Iota sull'America centrale, dove si teme un disastro su vaste aree. Quella che ieri era ancora una tempesta tropicale con venti a 80 km/h, oggi si è trasformata in un uragano di categoria 3 con venti oltre 180 km/h e potrebbe addirittura raggiungere la categoria 4 nelle prossime ore.

L'impatto sui Paesi del centro America, in particolare Nicaragua e Guatemala, è atteso tra lunedì e martedì. L'impatto dell'uragano Iota rischia di rivelarsi disastroso soprattutto a causa della devastazione già causata da Eta pochi giorni fa. Ricordiamo, infatti, che l'America centrale sta ancora contando i danni dell'uragano Eta che aveva causato oltre 200 vittime.

I terreni, le colline, le montagne e i fiumi sono ancora pesantemente debilitati, pertanto l'arrivo di Iota potrebbe rappresentare un serio pericolo per milioni di persone.

Secondo le ultime previsioni, Iota arriverà sull'America centrale con venti medi fino a 215 km/h (categoria 4), raffiche fino a 250 km/h, piogge alluvionali con accumuli oltre 800 mm e mareggiate impetuose.