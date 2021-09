Ultim'ora: TORNADO nel pavese, ci sono danni a Roncaro

Il forte peggioramento arrivato stamattina al nord e che prosegue anche questo pomeriggio, ha dato vita a fenomeni localmente molto intensi, come purtroppo ampiamente previsto. I forti temporali hanno colpito, nel primo pomeriggio, la Lombardia centro-occidentale con intensità importante.

Forti rovesci, locali grandinate e intense raffiche di vento hanno colpito comasco, varesotto, pavese, milanese, lodigiano e brianza. Situazione critica nel Pavese, soprattutto nell'area di Roncaro, dove si è abbattuto un tornado.

Il vortice, chiaramente visibile da molti chilometri di distanza, ha colpito il centro abitato di Roncaro dove ha causato danni ad alberi, campagne e anche automobili ed edifici. Divelti alcuni tetti, mentre giungono notizie di alcuni muri abbattuti dal vortice. Fortunatamente non risultano feriti o vittime.

L'ondata di maltempo è in rapido spostamento verso est: entro sera i temporali intensi coinvolgeranno quasi tutto il Triveneto.