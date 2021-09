Ultim'ora: nubifragio su Massa, decine di alberi spezzati, auto intrappolate nell'acqua

Momenti di panico a Massa, colpita in pieno da un forte temporale nel corso del pomeriggio. Sulla città toscana si è abbattuto un nubifragio che ha scaricato oltre 50 mm di pioggia in poco tempo, grandine e raffiche di vento impetuose.

Le raffiche di vento tempestose hanno superato i 100 km/h, causando danni ingenti in molte vie cittadine tra Massa e Carrara. Si è trattato del temibile vento di downburst, ovvero raffiche di vento generate dal crollo dell'aria fredda dalla nube temporalesca verso il suolo (fenomeno differente dalla tromba d'aria).

L'apice del maltempo è avvenuto attorno alle 17: decine di alberi sono stati spezzati e sradicati dalle raffiche violente del vento, mentre molte strade risultano allagate. Almeno 4 alberi sono caduti sull'Aurelia, bloccando totalmente la circolazione stradale. Un pino è caduto anche dentro il Parco dei Ciliegi finendo sulla strada.

A Massa si è allagato il sottopasso vicino allo stadio: un'auto vi è rimasta intrappolata ma fortunatamente non ci sono conseguenze per le persone che erano a bordo del mezzo.

Il temporale responsabile del nubifragio si sta lentamente muovendo verso sud-est, pronto ad investire anche le altre province della Toscana, soprattutto fiorentino, livornese, aretino, senese.