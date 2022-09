Ultim'ora: grosso tornado si abbatte sulla pianura pontina, nel Lazio: serre e aziende distrutte

La perturbazione in atto sull'Italia sta provocando forte instabilità come previsto sulle regioni tirreniche, con temporali anche intensi.

Nel Lazio forti temporali hanno investito nelle ultime ore soprattutto l'area centro-meridionale della regione. Una supercella temporalesca si è sviluppata nella zona di Latina, originando un grosso tornado. Il vortice, ripreso in vari filmati amatoriali, ha colpito in particolare la zona fra Sabaudia, Pontinia, San Felice Circeo.

Una foto del tornado (Fonte Facebook)

Dalle prime testimonianze, il tornado avrebbe causato ingenti danni nel territorio della pianura pontina, soprattutto a serre, aziende agricole e fattorie. Numerosi anche gli alberi caduti tra Sabaudia e Terracina: chiusa al traffico la Migliara 56. Non si segnalano al momento feriti.