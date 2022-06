Ultim'ora: grandinate devastanti in Trentino, chicchi enormi a Ronzone

Sono bastate delle lievi infiltrazioni di aria più fresca a generare temporali di forte intensità sulle regioni settentrionali nelle ultime ore, in particolare sulle aree montane e pedemontane del Nord-Est.

Il grande caldo e l'umidità elevata hanno fornito l'energia utile per imponenti sistemi temporaleschi che hanno purtroppo dato vita a fenomeni violenti, come grandinate di media e grossa taglia.

Devastante la grandinata che si è abbattuta in prima serata nella provincia di Trento, nello specifico a Ronzone e aree limitrofe. I chicchi di grandine hanno raggiunto dimensioni spaventose, fino a 6-8 centimetri di diametro. Segnalati danni alle coltivazioni locali ma anche ad automobili e alcune abitazioni.

Ulteriori aggiornamenti e immagini potranno essere forniti nelle prossime ore.