Ultim'ora: devastante temporale si abbatte su Catania, seri danni e gente ferita

Il vasto fronte temporalesco transitato nelle ultime ore sul basso Tirreno ha colpito tutta la Sicilia attraversandola da ovest verso est e raggiungendo negli ultimi minuti la città di Catania, dove i fenomeni sono risultati estremamente intensi.

Il capoluogo etneo è stato colpito da pioggia a carattere di nubifragio, grandine e soprattutto raffiche di vento impetuose (downburst) che hanno toccato anche i 100 km/h. Vento che ha causato seri danni nel centro storico di Catania, abbattendo molti alberi, cartelli stradali, lampioni, danneggiando anche abitazioni e attività commerciali. Purtroppo dalle prime testimonianze si segnala anche la presenza di diversi feriti. Danni e disagi vengono segnalati non soltanto a Catania città ma in gran parte della provincia.

Il Comune informa che "la circonvallazione è in tilt per diversi alberi caduti sul selciato. Allertati il 118, vigili del fuoco e protezione civile comunale e regionale per gli interventi di soccorso. Si raccomanda ai cittadini di prestare la massima attenzione e di non uscire di casa se non per motivi d`urgenza.